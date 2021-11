SobeDesce: de Olaf Scholz a Ciro Nogueira

SOBE

Olaf Scholz

O político social-democrata foi confirmado como o novo chanceler da Alemanha, tornando-se assim o sucessor de Angela Merkel.

Pfizer

Em estudos realizados após o início da vacinação, o fármaco contra a Covid-19 do laboratório americano mostrou-se 100% eficaz a longo prazo em adolescentes após a segunda dose.

Olivia Rodrigo

A cantora americana de 18 anos foi a única artista indicada em quatro categorias principais do Grammy 2022.

DESCE

Ciro Nogueira

A mãe do ministro, a senadora Eliane Nogueira, abasteceu o avião com cota parlamentar em locais de agenda política do filho.

Stone

A fintech brasileira virou alvo de uma ação por fraude nos Estados Unidos. Seus executivos teriam dado declarações falsas sobre operações de crédito.

Fé na televisão

Os canais com programação religiosa, sobretudo evangélica, viram minguar o dinheiro pago pela Secom. Em 2019, foram 3,8 milhões de reais. Caiu para 3,2 milhões de reais em 2020 e, neste ano, vai a 1,1 milhão de reais.

Publicado em VEJA de 1 de dezembro de 2021, edição nº 2766