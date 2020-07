SobeDesce: o que foi bem e o que foi mal na semana

SOBE

Ouro

A cotação do metal disparou e atingiu valor recorde, ultrapassando até mesmo o nível da grande alta de 2011.

Reuniões virtuais

Nem a rainha Elizabeth II conseguiu escapar. No sábado 25, a monarca de 94 anos participou de um encontro pelo aplicativo Zoom com alguns membros do governo britânico.

Watchmen

A série da HBO baseada em HQs recebeu 26 indicações no Emmy, número recorde na atual edição dessa que é a principal premiação da TV americana. O resultado será anunciado em 20 de setembro.

DESCE

Lives

A overdose de transmissões nas redes sociais cobrou seu preço: o Google registrou queda de 70% nas buscas de shows ao vivo na internet.

Lula

O ex-presidente e alguns de seus parentes e ex-auxiliares tiveram o nome inscrito na dívida ativa da União por pendências com a Receita Federal. O ex-metalúrgico, condenado a 26 anos de prisão, deve 1,1 milhão de reais.

Wellington Dias

A casa do petista que governa o Piauí e o gabinete da primeira-dama foram alvo de uma operação da PF em investigação sobre desvios na Educação.

Publicado em VEJA de 5 de agosto de 2020, edição nº 2698