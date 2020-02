SobeDesce: de Marcelo Adnet a Danilo Gentili

SOBE

Marcelo Adnet

Foi um dos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro com uma imitação impagável do presidente Jair Bolsonaro durante o desfile da São Clemente.

Da Vinci

Uma grande mostra do pintor bateu um recorde histórico no Museu do Louvre, em Paris, com quase 1,1 milhão de visitantes — praticamente o dobro da maior marca anterior.

Exportações de carne

Os Estados Unidos reabriram o mercado para o produto brasileiro, suspenso desde 2017, quando ocorreu o estouro da Operação Carne Fraca.

DESCE

Danilo Gentili

Conhecido por suas baixarias, o humorista se superou no Carnaval ao insinuar em uma “piada” que a magreza da atriz Bruna Marquezine poderia estar relacionada ao consumo de drogas.

Neymar

Teve atuação decepcionante na derrota do PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e, dias depois, foi expulso em jogo do campeonato francês.

Plácido Domingo

Depois de sempre ter negado acusações de assédio sexual, resolveu assumir os crimes e, em comunicado oficial, pediu perdão às vítimas de seus ataques.

Publicado em VEJA de 4 de março de 2020, edição nº 2676