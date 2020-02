SobeDesce: de Jeff Bezos à Apple

SOBE

Jeff Bezos

O presidente da Amazon doou 10 bilhões de dólares para a criação de um fundo de combate a mudanças climáticas.

Fabio Wajngarten

Foi arquivada a investigação sobre possível conflito de interesses do chefe da Secom. Ele é sócio de uma empresa que recebe recursos de emissoras de TV e de agências que ele próprio contrata no governo.

Haaland

No triunfo do Borussia Dortmund sobre o PSG, de Neymar, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o norueguês de 19 anos ofuscou o brasileiro marcando os dois gols da vitória dos alemães.

DESCE

Apple

Perdeu quase 30 bilhões de dólares em valor de mercado como resultado do adiamento do retorno da produção de suas fábricas chinesas por causa do coronavírus.

Privatização dos Correios

Segundo o secretário Especial de Desestatização, Salim Mattar, a operação só será possível em 2021, devido à complexidade e ao tamanho da empresa.

Cidade Alerta

O programa da Record, apresentado por Luiz Bacci, elevou o sensacionalismo a um novo e chocante patamar. No último dia 17 revelou ao vivo a uma mãe que a filha fora assassinada.

Publicado em VEJA de 26 de fevereiro de 2020, edição nº 2675