SobeDesce: de Lizzo a Leo Dias

SOBE

LIZZO

Classificada como finalista em oito categorias, a cantora americana foi a campeã da lista de indicações ao Grammy 2020 divulgada na quarta 20.

SELEÇÃO SUB-17

No último dia 17, o time brasileiro venceu o Campeonato Mundial da categoria ao bater, de virada, por 2 a 1, a equipe do México em partida disputada no Distrito Federal, no Estádio Walmir Campelo Bezerra.

JEAN JEREISSATI NETO

O executivo assumiu o posto de CEO da Ambev no último dia 18. Ele substitui Bernardo Paiva, que ocupou o cargo na cervejaria por quatro anos.

DESCE

LEO DIAS

O jornalista foi afastado do programa Fofocalizando, do SBT, após reclamar, ao vivo, de problemas técnicos.

RICARDO SALLES

O ministro do Meio Ambiente sofreu novo desgaste com a divulgação de dados do Inpe que mostram crescimento de 29,5% do desmatamento da Amazônia entre 1º de agosto de 2018 e 31 de julho de 2019.

HORACIO CARTES

Em desdobramento da Lava-Jato, o ex-presidente do Paraguai virou alvo de um mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de ter ajudado o doleiro Dario Messer a ocultar patrimônio e fugir do país.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2019, edição nº 2662