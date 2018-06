SOBE Unicamp

A universidade encabeça a lista de instituições que mais registraram pedidos de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 2017. Foram acolhidas 77 requisições Transexualidade

A OMS tirou a transexualidade de sua lista de doenças e transtornos mentais. Ela agora é classificada como “incongruência de gênero” Pets de “pais” separados

O STJ criou jurisprudência sobre a questão ao dar o direito de visita a um homem que alegava “intensa angústia” por não poder ver a yorkshire deixada com a ex-mulher

/> DESCE Mobilidade social

O Brasil é o segundo país com menor chance de ascensão social entre trinta nações pesquisadas pela OCDE. Seriam necessárias nove gerações para que os 10% mais pobres alcançassem a renda média CNH

A emissão do documento caiu 30% no país no último triênio, segundo o Ipsos. Na faixa de 18 a 21 anos, tradicionalmente aquela em que o interesse em começar a dirigir é maior, a queda foi de 20% Saraiva

A rede de livrarias teve sua falência requerida por um de seus principais fornecedores, a distribuidora SND Publicado em VEJA de 27 de junho de 2018, edição nº 2588