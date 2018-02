SOBE Mercado imobiliário

Após três anos de queda, a venda de imóveis residenciais em São Paulo teve um crescimento de 46% em 2017. Detecção do autismo

Cientistas da Universidade de Warwick, na Inglaterra, desenvolveram testes de sangue e urina que podem identificar estágios iniciais do autismo em crianças. Lobby

Sob o nome de “relações institucionais e governamentais”, a atividade foi oficialmente reconhecida como profissão. Sua regulamentação, no entanto, continua no mesmo pé: parada no Congresso há cerca de trinta anos.

/> DESCE Venezuela

Segundo levantamento da Universidade Católica Andrés Bello, de Caracas, 87% dos venezuelanos que vivem sob o governo de Nicolás Maduro estão abaixo da linha da pobreza — e 61% em situação extrema. Ética no Brasil

O país caiu dezessete posições e ficou em 96º lugar no ranking mundial da corrupção feito pela Transparência Internacional. Trata-se da pior colocação do Brasil desde que a lista foi criada, em 1995. Palio

O carro da Fiat, que já ocupou o topo da lista de mais vendidos do país, saiu de linha depois de 22 anos de produção. Publicado em VEJA de 28 de fevereiro de 2018, edição nº 2571