O fantástico homem dos quadrinhos

Heróis remetem a tempos longínquos. Na Grécia antiga, eram, quase sempre, semideuses, filhos de deuses com humanos. Desse modo, não é exagero afirmar que, apesar de eles terem alguns dotes excepcionais, seu aspecto terreno era duplamente acentuado — afinal, os mitológicos deuses do Olimpo eram carregados de traços humanos. Quando os primeiros “super-heróis” surgiram nos quadrinhos, nos anos 30 do século XX — embora o termo já fosse dicionarizado desde 1917 —, suas, digamos, fraquezas humanas eram mínimas. Não por acaso, o pioneiro deles atendia pelo nome de Super-Homem. Foi o americano Stan Lee que mudou essa prosa, com sua galeria de super-heróis realmente humanizados — a começar pelo Homem-Aranha.

Filho de romenos que foram para os Estados Unidos fugindo do antissemitismo, Stanley Martin Lieber nasceu em Nova York, em 1922. Começou a trabalhar com quadrinhos, numa pequena editora, aos 16 anos. Pouco depois já estava na Marvel, onde assumiria o posto de editor. Lá usou também o pseudônimo Stan Lee, criado antes, para parecer que a casa tinha um autor a mais. Por quase duas décadas, enquanto a rival DC Comics, que publicava o Super-Homem, esbanjou vendas, Lee e a empresa que pilotava mantiveram um desempenho apenas razoável. Com a chegada da crise que tomou conta do setor, no fim dos anos 1950, a Marvel quase quebrou. Lee não desenhava, mas, com a ajuda dos artistas Jack Kirby (1917-1994) e Steve Ditko (1927-2018), ele conseguiu catapultar a editora para o sucesso no início da década de 60, quando surgiram o Quarteto Fantástico (1961), o Homem-Aranha e o Hulk (1962), o Homem de Ferro e Os Vingadores (1963). A virada veio justamente porque Lee deixou de lado a ideia de que os super-­heróis tinham de ser perfeitos, e passou a moldá-los com emoções conflitantes e — suprema ousadia — sujeição ao medo. Sua obsessão passou a ser então dar vida a “personagens de carne e osso, com personalidade”, conforme contou ao jornal The Washington Post em 1992.

“Primo por criar super-heróis humanos, de carne e osso.” Stan Lee (1922-2018)

Durante anos, Lee foi criticado por não reconhecer as contribuições dos ilustradores. O Homem-Aranha se tornou o super-herói mais conhecido da Marvel. No entanto, só em 2014 o desenhista Ditko, responsável por seu icônico uniforme azul e vermelho, conseguiu reaver os royalties a que tinha direito. Em 1980, Lee assumiu a tarefa de levar seus heróis para a TV e o cinema. Trocou Nova York por Los Angeles e amargou uma fase de fracassos. Os direitos sobre o Homem-­Aranha e o Hulk, por exemplo, estavam vendidos desde 1976, mas ambos só foram para as telas a partir da década de 90. De lá para cá, as cifras só aumentam. De 2009 até hoje, a Disney, que comprou a Marvel, faturou cerca de 15 bilhões de dólares com seus super-heróis humanos, demasiado humanos. Stan Lee morreu no dia 12, aos 95 anos, de causa não revelada, em Los Angeles.

