Leitor: Covid-19, Rosangela Moro e Santos Cruz

PANDEMIA

Mandem um exemplar de VEJA com as descobertas da ciência em torno da pandemia para o presidente (“A ciência tem as respostas”, 25 de novembro).

Pedro Bonilla

São Paulo, SP (via Instagram)

Adorei a capa.

Eduardo Abdala

São Paulo, SP (via Instagram)

Viva a ciência, viva a terra redonda!

Bianca Rodrigues

São Paulo, SP (via Instagram)

ROSANGELA MORO

Admiro alguém em sã consciência não ter notado as ideologias deste governo, apoiá-lo e posteriormente se espantar com os absurdos (“Dias muito intensos”, entrevista de Páginas Amarelas com Rosangela Moro, 25 de novembro).

Ana Paula Wannmacher da Silva

Canoas, RS (via Instagram)

Recordo-me dos tempos do colégio, quando aprendi que água e óleo não se misturam. É difícil entender como um magistrado no auge da profissão larga tudo para se envolver com gentinha da pior espécie de nosso país. Que sirva de lição às futuras gerações.

José Mauro da Costa Marques

São Paulo, SP (via Instagram)

Eu só me lembro de uma frase de Rosangela — “Moro e Bolsonaro: vejo uma coisa só”.

Igor Taylor

São Paulo, SP (via Instagram)

SÃO PAULO

Só falta a Guilherme Boulos dizer que é o “Boulinho paz e amor” (“Reviravolta à esquerda”, 25 de novembro). Já vimos esse filme antes.

Rafa Veran

São Paulo, SP (via Instagram)

GENERAL SANTOS CRUZ

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz disse o que poucos têm coragem de dizer: os extremos são semelhantes na forma de agir (“Aliados do presidente na trincheira”, 25 de novembro).

Fabio Reinmann

Curitiba, PR (via Instagram)

PT verde-amarelo, kkk. A melhor definição que já vi deste governo.

Anna Thais Gomes

São Paulo, SP (via Instagram)

O bolsonarismo não é uma ideologia. É uma modinha.

Gabriel Gabino

Campo Grande, MS (via Instagram)

CASSINOS

A maior máquina de lavar dinheiro no mundo são os cassinos, de domínio das máfias. Mas eles geram muitos empregos, especialmente para músicos e artistas. Que venham (“Aposta contra a crise”, 25 de novembro).

Ademir Toani

Botucatu, SP (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Que Deus possa confortá-lo um pouco da dor mensurável — e que a justiça pela morte de Marina Kohler chegue logo (“A ficha começou a cair”, Primeira Pessoa com Felipe Burato, marido da ciclista que morreu atropelada em São Paulo, 25 de novembro).

Andrey Kavalciuki

São Paulo, SP (via Facebook)

TRUMP

Sou totalmente favorável à recontagem de votos nas eleições dos Estados Unidos — assim Trump perde duas vezes (“Daqui ninguém me tira”, 25 de novembro).

João Paulo Costa

São Paulo, SP (via Instagram)

VILMA GRYZINSKI

Sempre sou positivo, e creio sempre no melhor. O negativo deixo para as outras pessoas. É preciso haver equilíbrio. Positividade atrai positividade, e o contrário é verdadeiro (“A Covid-19 roubará o Natal?”, 25 de novembro)

Alexandre Marinai

Americana, SP (via Facebook)

CONSUMO

Que dó! Como conseguem matar essas criaturas lindas, os visons, por dinheiro e ganância (“Uma questão de pele”, 25 de novembro)?

Cris Thiane Rodrigues

São Paulo, SP (via Instagram)

ALZHEIMER

Tenho Alzheimer e tomo uma medicação que retarda um pouco a doença. Acho que não terei tempo para o novo medicamento (“O passado de presente”, 18 de novembro).

Ieda Maria Couto

São Paulo, SP (via Facebook)

É uma pena que muitos não conseguirão usufruir esse avanço.

Patrícia Prochman de Grandis

Cascavel, PR (via Facebook)

“Francisco é Francisco e já tem seu nome marcado na história. Siga em frente, santidade!” (“O papa por ele mesmo”, 25 de novembro)

Raimundo Ferreira Saboia

São Paulo, SP (via Instagram)

DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO

Nada como um filminho catástrofe para relaxarmos em 2020 (“Flagelo caprichado”, 25 de novembro)

Madalena Mendonça

São Paulo, SP (via Facebook)

Acabaram os filmes românticos e sobraram as fantasias.

Sebastião Correia de Araújo

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715