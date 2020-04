Leitor: Bruno Covas, Wilson Witzel e Monja Coen

Assuntos mais comentados

VACINAS, TRATAMENTOS E TESTES

É fundamental o trabalho da ciência para nos tirar desta (“Uma corrida global”, 1º de abril). Não adianta dizer às pessoas para voltarem às ruas sem um plano que inclua testes em massa e quarentena para os infectados.

Eduardo Sotto Mayor

São Paulo, SP (via Instagram)

Contra a ciência não há argumentos. Mas ainda existem políticos ignorantes que tomam decisões baseadas em teorias próprias e indevidas.

Andrezza Conceição

São Paulo, SP (via Instagram)

No país onde a ignorância e o poderio coronelista imperam, o gado aplaude o que lhe convém. Mas, quando a vacina ficar pronta, ninguém dirá que as universidades fazem balbúrdia.

Angelica Carina

João Pessoa, PB (via Instagram)

BRUNO COVAS

A dedicação e a persistência de Bruno Covas (“Duplo desafio”, 1º de abril) nos remetem à lembrança das eleições de 1989, quando seu avô Mario Covas era o candidato mais bem preparado para governar o Brasil. Infelizmente, na contagem de votos, ficou atrás de Collor, Lula e Brizola. Provavelmente, hoje estaríamos em melhor situação.

Ludinei Picelli

Londrina, PR

Não votaria em Bruno Covas se morasse em São Paulo, por discordar de algumas de suas ideias, mas ele está mostrando que se preocupa com a população e seus eleitores. Ao menos tem tomado atitudes corretas para minimizar a pandemia.

Eliana Beltramine

Campinas, SP (via Facebook)

Nas crises e nos momentos de extremas adversidades é que as pessoas revelam seus poderes e crescem. O prefeito de São Paulo é assim.

Liliane Moraes

São Paulo, SP (via Instagram)

COUNTRY CLUB

O vírus não escolhe classe social (“A tragédia na alta-roda”, 1º de abril).

Sandrin Linhares

Fortaleza, CE (via Instagram)

Ficar em quarentena é privilégio de classe social, só os mais abastados podem parar de trabalhar. Já o vírus não escolhe as vítimas.

Renato Fragoso

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Mas não era só uma gripezinha?

Karen Rodrigues

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

WILSON WITZEL

Witzel se mostrou um político raso e evasivo em suas respostas (“Não há diálogo”, Páginas Amarelas, 1º de abril).

Rodolfo Borges de Oliveira

Goiânia, GO

Não sou bolsonarista, mas custa crer que um governador esteja fazendo politicagem em um momento como este.

Jardiere Nicolau

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

É preciso concordar com Witzel. Errado ele não está.

Marco Carvalho

Manaus, AM (via Instagram)

MONJA COEN

A monja Coen (“Reclusão saudável”, Página Aberta, 1º de abril), não há como negar, é uma mulher de sabedoria. Há, porém, uma grande pergunta que as famílias mais vulneráveis se fazem neste momento difícil e à qual ela não saberia responder: ficar em casa e comer o quê? Sou a favor do distanciamento social para mitigar o mal, desde que essas famílias sejam assistidas pelo governo durante o recolhimento.

Reinaldo Kanht

São Paulo, SP (via Facebook)

Essa mulher merece todo o respeito, sempre lutou a favor do bem.

Rique Renoder

Alagoinhas, BA (via Facebook)

GUGA CHACRA

Concordo com a explicação de Guga Chacra (“Nenhum lugar é seguro”, Conversa, 1º de abril). O mundo já tem muitos fatores de mortalidade. O vírus não dá chance de defesa a ninguém. Quem sobrevive é por milagre. Aliás, a vida do ser humano neste mundo é um milagre.

Clebson da Silva Santos

Serra, ES (via Facebook)

“Corretíssima a decisão de adiar a Olimpíada para 2021. Deveriam ter adiado também o Carnaval brasileiro deste ano, mas agora é tarde demais.” (“Vão-se os anéis”, 1º de abril) Douglas Holanda, São Paulo, SP (via Instagram)

AVI SCHIFFMANN

Prezado Avi, este tempo é seu. Liderança muito além da idade (“Informação é um direito”, Primeira Pessoa, 1º de abril).

Ju Andrade

São Paulo, SP (via Instagram)

PRESÍDIOS

São barris de pólvora com o estopim aceso há muito tempo. A Covid-19 pode ser apenas uma nova chama (“Reação em cadeia”, 25 de março).

Garibalde Soares

Floriano, PI (via Facebook)

O desespero está batendo à porta, e começo a entrar em pânico nessa hora. São tempos sombrios estes que nós vivemos.

Renato Porto Costa

Goiânia, GO (via Facebook)

Publicado em VEJA de 8 de abril de 2020, edição nº 2681