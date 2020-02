Leitor: protesto no Carnaval, Adriano da Nóbrega e Deirdre McCloskey

Assuntos mais comentados

– A política no samba

– Deirdre McCloskey (Páginas Amarelas)

– Adriano da Nóbrega

– Congresso

– Educação financeira

PROTESTO NA FOLIA

Enquanto autoridades do governo ajudavam a assaltar 1 bilhão de reais dos cofres da Petrobras, todos os que agora protestam ficaram bem quietinhos (“Contra-tudo-isso-­que-está-aí”, 26 de fevereiro).

Lucas Vitale Germenink

São Paulo, SP (via Instagram)

Sou liberal na economia, mas preciso dizer: esse conservadorismo evangélico é a pior parte do governo Bolsonaro. Aborrecido e improdutivo.

Eduardo Sotto Mayor

Ribeirão Preto, SP (via Instagram)

Qual a contribuição dessas escolas de samba que agora protestam? Sei para que servem: usurpar o dinheiro público.

André Lemos

São Paulo, SP (via Instagram)

Como as verbas públicas das escolas rarearam, agora se acham no direito de falar mal do presidente.

Maria Vilani Alencar

Campo Grande, MS (via Instagram)

Até no Carnaval temos essa briga besta entre esquerda e direita. Tá chato pra caramba isso.

Ivan Eduardo Toledo

São Paulo, SP (via Instagram)

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí…

Nilso Pela

Sorocaba, SP (via Instagram)

DEIRDRE McCLOSKEY

Essa turma que abraça ideologias não aceita a oposição — então começa a perseguir os que não pensam igual e decide atirar para todos os lados. É o caso de Deirdre McCloskey (“Um ícone liberal”, Páginas Amarelas, 26 de fevereiro).

Fabiano Rodrigues

Campinas, SP (via Instagram)

Não podemos confundir ser liberal no sentido político com libertinagem.

Claudia Costa

Fortaleza, CE (via Instagram)

Michael Bloomberg vai gastar dinheiro à toa. Donald Trump deve se reeleger. (“Aposta bilionária”, 26 de fevereiro)

Wemerson Jardini

Espigão D’Oeste, RO (via Instagram)

ADRIANO DA NÓBREGA

O dinheiro do crime sempre financiou os políticos (“Segredos do mundo do crime”, 26 de fevereiro).

Vivianne Martins Oliveira

São Paulo, SP (via Instagram)

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O maior adversário de Bolsonaro, dentro ou fora do STF, chama-se Sergio Moro (“O capitão mira São Paulo”, 26 de fevereiro).

Oseas Alencar

Maceió, AL (via Instagram)

EXECUTIVO x LEGISLATIVO

É preciso haver união de forças entre todos os poderes. Só assim o Brasil caminhará para o desejado e necessário desenvolvimento econômico e social. Chega de politicagens (“Cadê as reformas?”, 26 de fevereiro).

Pedro do Rodeador

Bonito, PE (via Instagram)

Vivemos um parlamentarismo de fato. Solução: mostrar claramente esse jogo aos eleitores e deixá-los decidir, por meio de plebiscito, por parlamentarismo ou presidencialismo.

Mauro Cateb

Brasília, DF (via Instagram)

BRINCADEIRAS DE MAU GOSTO

Grande parte dos pais acha que comprar coisas para os filhos, alimentá-los, vesti-los e colocá-los na escola é tudo. Não. É preciso orientar, explicar, dedicar horas a aconselhamentos. Observar, perguntar. Enfim: é tarefa pesada (“Perigo virtual (e real)”, 26 de fevereiro).

Maria Nazaré Santos

São Paulo, SP (via Instagram)

JOVENS NA BOLSA

Se uma pessoa começa a lidar com dinheiro ainda na infância ou adolescência, a chance de atingir a liberdade financeira cresce muito (“Quero ser grande”, 26 de fevereiro).

Golbery Capistrano

Fortaleza, CE (via Instagram)

EGITO

Ao observarmos os artefatos da exposição Egito Antigo — Do Cotidiano à Eternidade, percebemos quão longe estamos, hoje, da perfeição (“A vida eterna dos faraós”, 26 de fevereiro).

Ricarddo Ferreira

São Paulo, SP (via Instagram)

WALCYR CARRASCO

Não vejo novelas, sou fã dos textos de Walcyr Carrasco, mas discordo de que “expor-se na rede é um paliativo para a mediocridade”. Na verdade, é a expressão da própria mediocridade (“A falsa vida no Instagram”, 19 de fevereiro).

Pedro Paulo Fuchs de Araújo

São Paulo, SP

A vaidade e sua crueldade: o Instagram do vizinho será sempre mais verdinho que o seu.

Franciscarlos Diniz

Brasília, DF

Walcyr Carrasco está certíssimo. Vivemos num mundo de narcisismo, criando pessoas solitárias mas que se autoproclamam felizes.

Pedro Brito

São Paulo, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 4 de março de 2020, edição nº 2676