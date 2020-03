Leitor: Coronavírus, educação a distância e Walcyr Carrasco

Assuntos mais comentados

– Epidemia de coronavírus

– Educação a distância

– Primeira Pessoa (Melissa Medeiros)

– O Vaticano na II Guerra

– Walcyr Carrasco

CORONAVÍRUS

Os sintomas do coronavírus são semelhantes a tudo aquilo de que a medicina trata há milênios, com bom grau de sucesso. Mesmo que surjam outros casos de contaminação, não será nada assustador (“O vírus chegou”, 4 de março).

Vera Franco

São Paulo, SP (via Instagram)

Em apenas um ano, no Paraná, estado onde moro, os casos de dengue saíram de 6 000 para 35 000 — e não paramos de falar de coronavírus?

Everton Chaves

Curitiba, PR (via Instagram)

Não é verdade que o Brasil esteja bem preparado para o vírus. Nem começaram a surgir os casos e as máscaras cirúrgicas já sumiram das farmácias.

Tânia Bringel

Vitória, ES (via Instagram)

LUIZ ESTEVÃO

É curioso, na entrevista das Páginas Amarelas, o ex-senador Luiz Estevão elogiar o trabalho de Sergio Moro e dizer que o juiz, hoje ministro, revolucionou o país (“Não há inocentes”, 4 de março). Foi mesmo o que ocorreu, mas é surpreendente ver isso ser dito pela boca de quem foi julgado, condenado e preso.

Antonio Moraes

Brasília, DF

EDUCAÇÃO

É melhor e mais barato fazer cursos a distância — em alguns casos, é mais interessante estudar em casa (“Diploma a um clique”, 4 de março).

Marcelo Henrique

São Paulo, SP (via Instagram)

Como uma pessoa pode virar engenheiro civil estudando a distância?

Fábio Borges

Natal, RN (via Instagram)

“Parabéns aos que trabalharam no Carnaval a favor da alegria do povo.” (“Nas águas da folia ativista”, Gente, 4 de março)

Arlen Mansur

Itaúna, MG(via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Parabéns, Melissa Medeiros (“ ‘O câncer me tirou a voz’ ”, 4 de março), pela coragem e determinação — e parabéns, VEJA, por compartilhar conosco essa linda história de superação.

Maria Alice Cavalcanti

São Paulo, SP (via Instagram)

PIO XII

A abertura dos arquivos do papado de Pio XII é muito importante (“O fim do silêncio”, 4 de março). E esse gesto só ocorre agora porque o papa Francisco pensa de modo mais progressista — embora tenha sofrido muita pressão para revelar a verdade, é claro.

Sidnei dos Santos Junior

São Paulo, SP (via Instagram)

A história já foi desmentida. Há ótimos livros sobre o assunto. O estranho mesmo é que em pleno 2020 ainda há gente que acredita na versão da conivência de Pio XII com os nazistas.

Francisco Razzo

Itapira, SP (via Instagram)

O fato de Francisco decidir abrir os arquivos secretos da Santa Sé é uma demonstração de transparência e boa vontade da Igreja.

Noélia Rocha

São Paulo, SP (via Instagram)

WALCYR CARRASCO

As redes sociais, em especial o Instagram, estão criando uma rede de narcisistas cada dia mais descontrolados (“A beleza é proibida?”, 4 de março).

Evilásio Carvalho

Piratininga, SP (via Instagram)

A atração física definitivamente não depende da beleza.

Ana Gleice Caranha Araújo

Manaus, AM (via Instagram)

O problema é claro: a padronização da beleza.

Leandro Reis

Brasília, DF (via Instagram)

DIABETES

As mamães não se preocupam com a alimentação dos filhos, preferem ficar ao celular a fazer feijão. O miojo e o fast-food se tornaram o menu principal dos pequenos. Conheci uma menininha que adorou a maçã que eu estava dando a minha filha – ela não sabia o que era aquilo (“Cedo demais”, 4 de março).

Maysa Consentino

Porto, Portugal (via Facebook)

O diagnóstico: excesso de comida refinada, açúcar e um smartphone na mão.

Felipe Amorim

Vitória, ES (via Facebook)

FERNANDO GROSTEIN ANDRADE

Vivemos realmente tempos de ignorância e estupidez inaceitáveis, como escreve Fernando Grostein em VEJA (“Normalizaram o absurdo”, 4 de março).

Anderson Albernaz

Campos dos Goytacazes, RJ (via Facebook)

A apologia do nazismo, sob qualquer ponto de vista, é crime e deve ser punida. Ponto.

Marcos Costa

Goiânia, GO (via Facebook)

Publicado em VEJA de 11 de março de 2020, edição nº 2677