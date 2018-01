MORRERAM CARMEN FRANCO Filha do ditador Francisco Franco (1892-1975), ela se casou em 1950, em Madri, e teve sete filhos (//Divulgação) ARMANDO MONTEIRO FILHO – O político foi deputado federal e ministro do governo João Goulart (Arquivo/Estadão Conteúdo) Armando Monteiro Filho, político pernambucano e ex-ministro da Agricultura no governo de João Goulart (1918-1976). Natural do Recife, ingressou em 1945 no curso de engenharia da hoje Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Engajado politicamente desde a juventude, foi eleito deputado estadual em 1950, mas não pôde assumir o posto por ser genro do governador Agamenon Magalhães (pela lei, parentes de governadores ou prefeitos podem concorrer apenas à reeleição, mas não podem disputar novo cargo ou eleger-se pela primeira vez). Quatro anos depois, foi eleito deputado federal e tomou posse. Entre 1961 e 1962, afastou-se da Câmara para ser ministro da Agricultura de Goulart. Em 1994, tentou uma vaga no Senado, mas sem sucesso. Dia 2, aos 92 anos, de insuficiência respiratória, no Recife.

ANUNCIOU

a Petrobras um acordo bilionário para encerrar uma ação coletiva que corria contra a empresa em Nova York. A ação, protocolada em 2014, era movida por investidores americanos que se diziam prejudicados pelo esquema de corrupção revelado na Operação Lava-­Jato. A estatal deve pagar 2,95 bilhões de dólares aos investidores para encerrar a ação. Dia 3, no Rio de Janeiro.