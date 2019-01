Zema decreta demissão de comissionados e anuncia ‘pente-fino’ em cargos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decretou nesta quarta-feira 2 a exoneração de servidores comissionados que atuam em quase todos os órgãos da administração pública estadual, com exceção das pastas da Saúde e Segurança Pública, das polícias militar e civil e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Zema defende a extinção desses cargos, preenchidos por indicação política, para economizar recursos da folha de pagamento.

Em entrevista ao Bom Dia Minas, da TV Globo, o novo governador estimou em 6.000 funcionários os dispensados do governo mineiro nesta semana – contando, também, os que já haviam sido exonerados pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) durante seus últimos dias no cargo.

Romeu Zema também determinou um “pente-fino” em secretarias, autarquias e fundações para buscar comissionados que continuem atuando no governo, bem como os que possam estar “emprestados” pelos órgãos para os poderes legislativo e judiciário ou para o Ministério Público.

Pede ainda “a relação de servidores que, na data de publicação deste decreto, estejam usufruindo de férias-prêmio, bem como de servidores que estejam com férias-prêmio publicadas, especificando, para ambas as situações, as datas de início e término previstas para usufruto das referidas férias-prêmio”.

Segundo o decreto que requisita os dados, “as unidades de recursos humanos dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual deverão atualizar as informações sobre os servidores na mesma data em que forem publicados os atos administrativos ou normativos referentes a exonerações, reconduções, nomeações ou designações”.

(Com Estadão Conteúdo)