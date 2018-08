No cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inelegível pelo atual entendimento da Lei da Ficha Limpa, os candidatos Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, reduziram a vantagem para o líder Jair Bolsonaro (PSL), segundo revela nova pesquisa do instituto Ipespe, a pedido da consultoria XP, divulgada nesta sexta-feira 31. Bolsonaro se manteve com 23% das intenções de voto, a ex-senadora da Rede passou de 12% para 13%, enquanto o ex-ministro, que antes tinha 8% e agora aparece com 10%.

Geraldo Alckmin (PSDB) tem 9%, Fernando Haddad (PT), 6%, Alvaro Dias (Podemos) e João Amoêdo (Novo), 4%, Henrique Meirelles (MDB), Cabo Daciolo (Patriota) e Guilherme Boulos (PSOL), 1%. Vera Lúcia (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram. Brancos, nulos e indecisos são 27%.

No cenário em que Haddad é apresentado como candidato “apoiado por Lula”, o ex-prefeito passa a 13% e fica em segundo lugar, atrás de Bolsonaro, com 21%. Ciro e Marina ficariam com 10%, Alckmin, com 8%, Alvaro Dias e Amoedo com 4%, Meirelles, Boulos e Daciolo com 1%. Goulart, Vera e Eymael não pontuam. Brancos, nulos e indecisos são 27%.

Com Lula

Se o ex-presidente obtiver autorização para disputar o pleito, estaria em primeiro lugar, com 33% das intenções de voto, um ponto percentual acima da semana anterior. Nesse cenário, Bolsonaro (PSL) teria 21%, Ciro Gomes (PDT), 8%, Marina (Rede), 7%, Alckmin (PSDB), 7%, Amoêdo (Novo), 4%, Alvaro Dias (Podemos), 3%, e Meirelles (MDB) e Boulos (PSOL), com 1%. Vera Lúcia, Cabo Daciolo e José Maria Eymael não pontuaram.

No caso de impedimento de Lula, com a menção de que Haddad é o candidato “apoiado por Lula”, o petista receberia 32% dos votos do ex-presidente, Ciro, 11%, Marina, 7%, Alckmin, 4%, Bolsonaro, 3%, Amoêdo, Boulos e Goulart Filho, 1%. Meirelles, Cabo Daciolo, Vera e Eymael não chegariam a 1% entre os eleitores do ex-presidente. Brancos, nulos e indecisos são 35%.

A pesquisa do instituto Ipespe a pedido da XP ouviu 1.000 pessoas por telefone entre os dias 27 e 29 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a taxa de confiança é de 95,5%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BR-07252/2018.