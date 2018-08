O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza julgamento nesta sexta-feira 31, no qual analisa o pedido de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, alvo de dezesseis contestações. Todas elas são baseadas na Lei da Ficha Limpa, acusando o fato de o petista ter sido condenado em segunda instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que o tornaria inelegível. Na sessão, que começou as 14h30, os sete ministros da Corte Eleitoral começaram aprovando o registro de José Maria Eymael, da Democracia Cristã. Seguem agora a deliberação sobre a candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB.

Acompanhe o julgamento do TSE que analisa a candidatura de Lula: