Wal do Açaí diz que nunca esteve em Brasília, apesar de estar em registros

Apesar de constar nos registros da Câmara dos Deputados como lotada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, a ex-secretária parlamentar Walderice Santos da Conceição admitiu que nunca esteve em Brasília.

A declaração foi dada em depoimento prestado ao Ministério Público Federal e gravado em vídeo em novembro de 2018. A gravação só se tornou pública agora, após a apresentação da ação à Justiça Federal do Distrito Federal e foi uma das provas apresentadas pelo MPF na ação de improbidade administrativa ajuizada contra Bolsonaro. O presidente é suspeito de desviar recursos ao manter Walderice como funcionária fantasma do seu gabinete durante 15 anos.

Os deputados federais podem manter funcionários em seus estados de origem, mas a investigação identificou que Wal do Açaí, moradora de Angra dos Reis (RJ) e conhecida na cidade por possuir uma loja comercial para venda do alimento, estava registrada na Câmara dos Deputados com lotação em Brasília. Segundo a ação de improbidade, o próprio Jair Bolsonaro assinava os atestados de frequência ao trabalho, confirmando, de maneira falsa, que ela estaria atuando na Câmara.

No depoimento, Wal disse que ia apenas a reuniões de associações de moradores, ver o que Bolsonaro estava precisando e passava a ele por telefone. Perguntada sobre a frequência com a qual conversava com o então deputado, disse que falava com ele uma vez por mês. Wal afirmou desconhecer projetos apresentados por Bolsonaro, admitiu que nunca elaborou minutas para assessoramento dele na Câmara nem o assessorou em reuniões ou sessões de comissões.

A ex-secretária parlamentar lembrou ainda que era responsável por cuidar do cachorro de uma casa que Bolsonaro mantinha na região de Angra dos Reis, o que era um serviço particular sem nenhuma relação com o exercício parlamentar.

O Palácio do Planalto não se manifestou sobre as acusações.