‘Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter neste sábado, 20, para acusar a imprensa de “distorcer” suas palavras e de “morrer de saudades do PT”. “Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar”, postou. Bolsonaro tem sido criticado – e ironizado – após uma série de declarações desastradas que deu ao longo da última sexta-feira 19.

Durante um café da manhã com correspondentes internacionais, o presidente afirmou que é “uma grande mentira” dizer que há fome no Brasil. Mais tarde, recuou, afirmou que “alguns passam fome” e culpou a imprensa pela repercussão ruim de sua fala. Também na sexta, no mesmo evento, um áudio vazado mostra Bolsonaro dizendo ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni: “Daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara”. O governador em questão, Flávio Dino (PCdoB), e outros políticos nordestinos condenaram a declaração.

Neste sábado, o presidente acusou a imprensa de pintá-lo “como inimigo”. “Nenhum presidente recebeu tanto jornalista no Planalto quanto eu, mesmo que só tenham usado dessa boa vontade para distorcer minhas palavras, mudar e agir de má-fé ao invés de reproduzir a realidade dos fatos.”

Sobre as críticas aos petistas, Bolsonaro, que completa sete meses no poder no fim de julho, disse que “não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados”. “Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados”, escreveu.

– Sempre defendi liberdade de imprensa, mesmo consciente do papel político-ideológico atual de sua maior parte, contrário aos interesses dos brasileiros, que contamina a informação e gera desinformação. No fundo, morrem de saudades do PT. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 20, 2019