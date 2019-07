Renan Filho critica Bolsonaro após fala sobre o Nordeste: “visão pequena”

O governador do Alagoas, Renan Filho (MDB), repudiou a fala do presidente Jair Bolsonaro, que se referiu ao Nordeste como “Paraíba”. De forma pejorativa, Bolsonaro ainda atacou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), a quem determinou não ser repassado nada do governo.

O áudio vazado não é claro, mas, em café da manhã com jornalistas da imprensa internacional, Bolsonaro parece dizer ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que Flávio Dino é “o pior”. Sem perceber que seu microfone já estava ligado, o presidente dá um ultimato a Lorenzoni: “Tem que ter nada com esse cara”.

Não ao preconceito ao Nordeste e ao nosso povo. Respeito, Federação e Democracia são conceitos amplos, que não combinam com visão pequena, mesquinha. pic.twitter.com/yxsm4eh0kR — Renan Filho (@RenanFilho_) July 20, 2019

Por meio de seu perfil no Twitter, Renan Filho chama a atitude de “visão pequena” e “mesquinha”. “Não ao preconceito ao Nordeste e ao nosso povo. Respeito, Federação e Democracia são conceitos amplos, que não combinam com visão pequena, mesquinha”, declarou o governador, que é filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Na sexta-feira, 19, quando Bolsonaro fez as declarações, os governadores publicaram uma carta criticando a fala do presidente. “Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional”, diz o texto. “Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia”, conclui.