Vice-presidente Hamilton Mourão testa positivo para a Covid-19

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, de 67 anos, está infectado pela Covid-19. A confirmação de que ele testou positivo para a doença foi feita em nota oficial da Vice-Presidência da República divulgada na noite deste domingo, 27,

O comunicado não informa se ele apresenta sintomas ou não da doença. Diz apenas que ele permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu.

Mourão sempre adotou uma postura diferente do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao combate à pandemia, sobretudo no que diz respeito à vacinação. Em entrevista a VEJA, publicada em 4 de novembro, ele contrariou frontalmente o chefe do Executivo ao dizer que o governo compraria a vacina Coronovac – Bolsonaro dissera o contrário dias antes.

Ao ser questionado se teria receio em tomar o imunizante chinês, respondeu: “Não, desde que esteja certificada pela Anvisa. Não tem problema nenhum”.

Na sua última manifestação pública sobre o caso, na segunda-feira, 21, em fala no seu programa de rádio Por Dentro da Amazônia, ele voltou a defender a vacinação em massa. “Essa é uma batalha que está sendo enfrentada sem descanso, mas com a certeza de que muito em breve teremos uma vacina distribuída em todo o território nacional, ao longo inclusive dos cantos mais afastados da nossa Amazônia, para que possamos definitivamente voltar a uma vida normal e abraçar nossos entes queridos”, afirmou