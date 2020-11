Veja quais capitais definiram seus prefeitos e onde haverá segundo turno

Terminado o primeiro turno da eleição para prefeituras de 25 capitais – Brasília não tem prefeito e Macapá não teve disputa por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica –, sete cidades já definiram seus prefeitos e 18 terão que passar por uma segunda rodada eleitoral para definir os vencedores.

Nas sete capitais em que a disputa foi definida no primeiro turno, apenas três partidos triunfaram — todos de centro. O grande vencedor é o DEM, que elegeu Bruno Reis (Salvador) e reelegeu Rafael Greca (Curitiba) e Gean Loureiro (Florianópolis).

As outras quatro prefeituras ficaram dividas entre o PSD (reeleição de Alexandre Kalil em Salvador e de Marquinhos Trad em Campo Grande) e o PSDB (reeleição de Alvaro Dias em Natal e Cinthia Ribeiro em Palmas).

Candidatos eleitos já no primeiro turno:

BELO HORIZONTE (MG)

Alexandre Kalil (PSD) – 63,36% (reeleito)

CAMPO GRANDE (MS)

Marquinhos Trad (PSD) – 52,58% (reeleito)

CURITIBA (PR)

Rafael Greca (DEM) – 59,74% (reeleito)

FLORIANÓPOLIS (SC)

Gean Loureiro (DEM) – 53,46% (reeleito)

NATAL (RN)

Alvaro Dias (PSDB) -56,58% (reeleito)

PALMAS (TO)

Cinthia Ribeiro (PSDB) – 36,24% (reeleito)

SALVADOR (BA)

Bruno Reis (DEM) – 64,20%

Já nas 18 cidades onde o prefeito será escolhido no segundo turno (que será disputado no dia 29 de novembro), o partido que terá mais concorrentes será o MDB, com sete. Na sequência, aparecem, com três candidatos cada um, o Progressistas, o PSB, o PSDB e o Republicanos. O PT terá candidatos em apenas duas cidades, mesmo número do PSOL e do PDT.

Onde haverá segundo turno e quem serão os candidatos:

ARACAJU (SE)

Edvaldo Nogueira (PDT) – 45,57%

Danielle Garcia (Cidadania) – 21,31%

BELÉM (PA)

Edmilson Rodrigues (PSOL) – 34,22%

Everaldo Eguchi (Patriota) – 23,06%

BOA VISTA

Arthur Henrique (MDB) – 49,64%

Ottaci Nascimento (Solidariedade) – 10,59%

CUIABÁ

Abílio Júnior (Podemos)´- 33,72%

Emanuel Pinheiro (MDB) – 30,64%

FORTALEZA

José Sarto (PDT) – 35,72%

Capitão Wagner (Pros) – 33,32%

GOIÂNIA

Maguito Vilela (MDB) – 36,02%

Vanderlan Cardoso (PSD) – 24,67%

JOÃO PESSOA

Cícero Lucena (Progressistas) – 20,72%

Nilvan Ferreira (MDB) – 16,61%

MACEIÓ (AL)

Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) – 29,09%

João Henrique Caldas (PSB) – 28,43%

MANAUS (AM)

Amazonino Mendes (Podemos) – 23,91%

David Almeida (Avante) – 22,36%

PORTO ALEGRE

Sebastião Melo (MDB) – 31,01%

Manuela D’Ávila (PCdoB) – 29%

PORTO VELHO

Hildon Chaves (PSDB) – 34,01%

Cristiane Lopes (Progressistas) – 14,32%

RECIFE

João Campos (PSB) – 29,17%

Marília Arraes (PT) – 27,95%

RIO BRANCO

Tião Bocalom (Progressistas) – 49,58%

Socorro Neri (PSB) – 22,68%

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes (DEM) – 37,01%

Marcelo Crivella (Republicanos) – 21,90%

SÃO LUÍS (MA)

Eduardo Braide (Podemos) – 37,81%

Duarte Júnior (Republicanos) – 22,15%

SÃO PAULO (SP)

Bruno Covas (PSDB) – 32,86%

Guilherme Boulos (PSOL) – 20,24%

TERESINA (PI)

Doutor Pessoa (MDB) – 34,53%

Kleber Montezuma (PSDB) – 26,70%

VITÓRIA (ES)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)- 30,95%

João Coser (PT) – 21,82%

Nas eleições de 2016, o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais foi o PSDB, com sete. Na sequência, vieram o PMDB (hoje MDB), com quatro, o PDT (três), o PSD (dois) e o PSB (dois). Outros oito partidos conquistaram uma prefeitura cada um (PT, DEM, PPS, Rede, PCdoB, PHS, PMN e PRB).