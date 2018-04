Leila Neves, a Leiloca, é uma das figuras chaves para se entender a cultura pop dos anos 70, década em que, apesar da repressão, as pessoas eram muito mais abertas a experiências. Neste VEJA Música, ela fala sobre o período, astrologia – uma de suas paixões – e de como foi seu curto namoro com o roqueiro Raul Seixas. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: