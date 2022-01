Veja Essa: Eric Clapton, Sergio Moro e Yasmin Brunet

“Então me lembrei de ver pequenas coisas no YouTube que eram como publicidade subliminar. Já estava acontecendo havia muito tempo: aquela coisa sobre ‘você não terá nada e será feliz’. E pensei: ‘O que isso significa?’. E pouco a pouco fui montando um quebra-cabeça. E isso me fez ainda mais resoluto.”

Eric Clapton, que já foi chamado de Deus por seu desempenho na guitarra, ao criticar a vacinação contra a Covid-19. Ele fez referência a uma suposta e ridícula “hipnose em massa”

“Ele disse o seguinte: ‘Se eu for candidato, e se for eleito, preciso de um mutirão para governar’.”

Aloysio Nunes Ferreira, ex-senador pelo PSDB, candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves, em 2014, ao relatar conversa com Lula

“Eu desmantelei o império de corrupção da Odebrecht. Quem trabalhou para a Odebrecht foi o Lula.”

Sergio Moro, ao responder às acusações de ter se beneficiado de vantagens oferecidas pela empreiteira

“Não nos enganemos, a sociedade brasileira não vive dentro da bolha do negacionismo.”

Texto assinado em conjunto por entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Continua após a publicidade

“Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu, porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusta com ele.”

Yasmin Brunet, modelo, casada com o surfista Gabriel Medina, em suas redes sociais (e onde mais poderia ser?). O campeão do mundo anunciou que dará um tempo das pranchas nos primeiros meses de 2022

“Os possíveis danos aos sítios arqueológicos abrigados nas cavernas podem, até mesmo, impactar negativamente o estudo da evolução da espécie humana.”

Ricardo Lewandowski, ministro do STF, ao suspender parte do decreto pré-histórico de Bolsonaro que autorizaria a construção de empreendimentos ditos de “utilidade pública” em áreas de preservação

“Peço que assumam suas tarefas com o maior empenho e responsabilidade, tendo em mente que todas as pessoas esperam que façamos do Chile um lugar mais amigável e humano para viver, onde a dignidade se torne um hábito.”

Gabriel Boric, presidente eleito do Chile, ao anunciar seu gabinete. As mulheres comandarão catorze pastas. O político de esquerda fez um forte aceno ao mercado ao escolher nomes moderados

“Minha esperança é que ser uma pessoa abertamente não binária, e ter franqueza quanto a isso, talvez abra caminho para outros atletas não binários.”

LeDuc, dos Estados Unidos, que usa pronomes neutros para se designar, e que participará da Olimpíada de Inverno de Pequim na patinação artística ao lado da parceira Ashley Cain-Gribble

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2022, edição nº 2774