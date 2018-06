Tocantins transmite ao vivo auditoria de urnas em eleição suplementar

A auditoria das urnas eletrônicas da eleição suplementar para governador de Tocantins pode ser acompanhada pela internet. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), qualquer pessoa pode acompanhar a auditoria presencialmente, realizada no auditório do órgão, ou assistir ao vivo pelo pela internet pelo Youtube.

O segundo turno das eleições suplementares ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar, em março, os mandatos de Marcelo Miranda (MDB), e de sua vice, Cláudia Lélis (PV), por arrecadação ilícita de recursos para a campanha de 2014.

Segundo o TRE-TO, os trabalhos realizados pela Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas começaram às 8h e seguirão até às 17h deste domingo (24), quando encerra o prazo para a votação. Foram sorteadas três urnas eletrônicas, sendo duas no interior e uma em Palmas.

A auditoria, acompanhada pelo TSE e por empresa qualificada para sistema de auditagem, vai avaliar o funcionamento adequado da urna, com gravação de todo procedimento.

Como funciona

Os representantes dos partidos políticos e 250 estudantes do Colégio Interação de Palmas preencheram as cédulas utilizadas nos trabalhos da auditoria da votação. As cédulas foram colocadas em urnas de lona, que foram deslacradas às 8h, esses votos serão inseridos nos equipamentos sorteados até às 17h, e dessa forma, poderá ser comprovado que os votos inseridos nas urnas terão o mesmo resultado das cédulas de papel.

Eleições tranquilas

Segundo o TRE-TO, até as 11h30, as eleições seguiam tranquilas no estado. Não foi registrada nenhuma ocorrência. Apenas duas urnas precisaram ser trocadas por apresentar problemas, em Palmas.

“O comitê de segurança está reunido desde a tarde deste sábado, ainda não tivemos nenhuma ocorrência, apenas medidas rotineiras de organização. O deslocamento e distribuição das urnas eletrônicas nas localidades urbanas, rurais e de difícil acesso, ocorridos ainda ontem, também transcorreram normalmente e a votação segue tranquila sem nenhuma ocorrência de natureza policial”, afirmou o presidente do Comitê de Segurança, juiz Rubem Ribeiro de Carvalho, em nota.

Municípios

Mais sete municípios realizam eleições suplementares neste domingo. Os eleitores de Santa Luzia (MG), Itanhomi (MG), Timoteo (MG), Cabo Frio (RJ), Rio das Ostras (RJ), Moju (PA) e Santa Cruz das Palmeiras (SP) voltam às urnas, mas para eleger prefeitos e vice-prefeitos em substituição aos que foram cassados.

(Com Agência Brasil)