Eleitores do Tocantins vão às urnas para eleger novo governador

Eleitores do estado do Tocantins escolhem neste domingo, 3, um novo governador. Também voltam às urnas moradores de 20 municípios em nove estados brasileiros para eleger prefeitos e vices. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são esperados cerca de 1,5 milhão de votantes.

As eleições suplementares ocorrem após decisões da Justiça Eleitoral de afastar os mandatários anteriores dos cargos por indeferimento do registro de candidatura ou cassação do mandato. No caso de Tocantins, o TSE cassou os mandatos do ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e de sua vice, Cláudia Lélis (PV), há pouco mais de dois meses, por arrecadação ilícita de recursos para a campanha de 2014.

Entre os concorrentes para o mandato-tampão no Tocantins estão o presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins e governador interino, Mauro Carlesse (PHS), o ex-prefeito de Palmas e empresário Carlos Amastha (PSB), a senadora Kátia Abreu (PDT), o senador Vicentinho Alves (PR), o ex-juiz eleitoral Márlon Reis (Rede), o procurador da República Mário Lúcio Avelar (PSOL) e Marcos de Souza Costa (PRTB).

Segundo o TSE, os municípios que terão novas eleições para prefeito e vice são: Jeremoabo (BA), Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP), Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE), Teresópolis (RJ), Bom Jesus (RS), Niquelândia (GO), Vilhena (RO), Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG), João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).

Em todas as cidades onde haverá pleito eleitoral, as votações ocorrem das 8h às 17h, no horário local.