Tarcísio de Freitas toma posse em SP e agradece a Bolsonaro em discurso

Tarcísio de Freitas tomou posse como governador de São Paulo na manhã deste domingo, 1º, na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). A vitória eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro encerrou 28 anos de domínio do PSDB no Palácio dos Bandeirantes.

Em seu discurso, Tarcísio agradeceu nominalmente a Bolsonaro, que apostou no seu nome para conseguir um palanque forte em SP. “Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, pelo presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio, que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento”, afirmou.

O novo governador paulista também disse em seu pronunciamento que “apesar da pujança, temos um Estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado”. Tarcísio agradeceu ainda aos políticos experientes que deram apoio a sua candidatura, como Guilherme Afif Domingos e Gilberto Kassab, e fez citações a ex-governadores tucanos, como Franco Montoro, Mário Covas e José Serra.

Depois de deixar a Alesp, o governador empossado seguiu para o Palácio dos Bandeirantes, onde se encontrou com o agora ex-governador Rodrigo Garcia. Ambos se cumprimentaram e posaram para fotos segurando uma bandeira do estado. Após o rápido encontro, Garcia virou as costas e deixou o palácio, sua residência oficial desde a renúncia de João Doria, em abril.

A segunda parte da posse de Tarcísio ocorrerá no salão principal do Bandeirantes, onde se encontrará com seus secretários e receberá cumprimentos de convidados.