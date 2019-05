Tabata Amaral (PDT-SP) diz que vai processar Weintraub por danos morais

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) disse nesta quarta-feira, 22, que vai processar o ministro da Educação, AbrahJam Weintraub, por danos morais. Segundo Tabata, o ministro distribuiu imagens que reproduziam conversas dela e de membros de sua equipe com funcionários do MEC que a convidavam para reuniões.

“Estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir em uma comissão pública o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe. É um constrangimento, não é uma atitude de um ministro, me envergonha”, disse a deputada. A fala de Tabata aconteceu diante do ministro Weintraub, durante audiência da Comissão de Educação ocorrida nesta quarta-feira, 22.

Antes de todos receberem os prints, o ministro da Educação afirmou ter chamado Tabata Amaral para conversar quatro vezes.

No momento da tréplica, a parlamentar disse que apenas três convites foram feitos e todos pela administração do ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez. “O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público três convites, sendo que o último foi feito no dia primeiro de abril. Pelo menos faça as contas para não passar constrangimento”, afirmou.

“Eu tenho vergonha de eu estar aqui cobrando posicionamento estratégico, com respeito, e o senhor me responder com isso, que falta de maturidade”, completou ela.

A questão dos convites feitos pelo MEC para Tabata já haviam sido tema de embate entre a deputada e o ministro na sessão da semana passada no plenário.

(Com Estadão Conteúdo)

