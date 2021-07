SobeDesce: de Novak Djokovic a Ciro Gomes

SOBE

Novak Djokovic

Com a conquista no torneio de Wimbledon, o tenista sérvio chegou ao total de vinte títulos de Grand Slam, igualando-se aos recordistas Roger Federer e Rafael Nadal.

Edgard Corona

Graças ao IPO da rede de academias Smart Fit, tornou-se o novo bilionário brasileiro, com patrimônio em ações em poder de sua família estimado em 2 bilhões de reais.

HBO

O canal foi o campeão de indicações ao Emmy 2021: concorre a 130 prêmios, 21% a mais que no ano passado.

DESCE

Ciro Gomes

O candidato do PDT ao Palácio do Planalto em 2022 teve um imóvel leiloado por 520 000 em processo de indenização por ofensas ao ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Boeing

A empresa enfrenta novos problemas com falhas na fabricação do modelo 787, e as entregas previstas devem sofrer um atraso.

Patriota

Possível destino para Jair Bolsonaro em 2022, a sigla foi descartada e, assim, o presidente continua em busca de um partido para chamar de seu.

Publicado em VEJA de 21 de julho de 2021, edição nº 2747