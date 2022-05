‘Só Deus me tira daquela cadeira’, diz Bolsonaro em marcha evangélica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado, 21, durante um discurso no evento evangélico Marcha para Jesus, em Curitiba (PR), que só Deus vai tirá-lo da cadeira no Palácio do Planalto. Bolsonaro já tinha dito a mesma coisa no ano passado, levantando discussões sobre supostas aspirações golpistas.

“Só Deus me tira daquela cadeira”, disse Bolsonaro. O presidente foi aplaudido por um público formado exclusivamente de evangélicos, onde ele tem a maioria do eleitorado — segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada na sexta-feira, 20, ele tem 47% das intenções de voto nesse segmento contra 32% de seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro fez seu rápido discurso e depois rezou ajoelhado com pastores. O presidente afirmou que, quando entrou no Exército, jurou dar sua vida à pátria. “Hoje, mais do que isso, todos nós daremos nossas vidas pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático. A liberdade é mais importante que a própria vida”, discursou.

O presidente também enviou um claro recado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. “Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. É um dever meu como chefe do Executivo fazer com que todo aquele que esteja fora das quatro linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma”, disse.

Esta semana, Bolsonaro acionou o STF contra o ministro Alexandre de Moraes. No pedido de investigação, Bolsonaro acusava Moraes de abuso de autoridade. O ministro Dias Toffoli, encarregado de analisar o pedido presidencial, rejeitou a petição.