Com a cobertura do primeiro turno das eleições 2018, o site de VEJA teve o maior número de visitantes únicos (unique visitors) já registrado em um só dia: foram aproximadamente 9 milhões de UVs, de acordo com a ferramenta Google Analytics.

Cerca de 90% dos acessos vieram de celulares, 9% de desktops e 1% de tablets.

O pico de acessos se deu entre 17h e 19h, quando já havia dados sobre a apuração nos pleitos estaduais, mas o país ainda estava à espera dos primeiros resultados na disputa presidencial.

A cobertura contou com reportagens exclusivas sobre o dia do voto e notas de bastidores, além de uma transmissão ao vivo de mais de cinco horas de TVeja, com análises de jornalistas da casa e de convidados sobre os números das urnas e o novo cenário político em formação.

Com o desempenho do fim de semana, o site de VEJA passou dos 22 milhões de usuários únicos em apenas sete dias de outubro.

Em setembro, mês em que completou cinquenta anos de história, VEJA alcançou recorde histórico de audiência mensal. Foram 35 milhões de usuários únicos, superando o melhor número até então, de abril deste ano (30,2 milhões). A cobertura das eleições foi o maior destaque do período. A lista dos vinte conteúdos mais acessados tem notícias urgentes — como a do ataque a Jair Bolsonaro, publicada pelo Radar —, reportagens aprofundadas — a exemplo da revelação de um processo no qual a ex-mulher do candidato do PSL fez uma série de denúncias contra ele —, conteúdos interativos — caso do teste “Que presidenciável sou eu?”, que registrou mais de 1,4 milhão de acessos desde o fim de agosto —, além de análises e notas de bastidores de colunistas como Ricardo Noblat, Dora Kramer e Augusto Nunes.