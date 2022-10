Sérgio Sá Leitão declara voto em Lula no segundo turno

Atualizado em 5 out 2022, 16h30 - Publicado em 5 out 2022, 16h15

Por Simone Blanes

Nesta quarta-feira 5, o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, declarou em quem vai votar para presidente. “Defendo a cultura, a democracia e a diversidade; vou votar em Lula no segundo turno”, afirmou.

Mas diferente dos três secretários do governo paulista, Rodrigo Maia (secretário de Projetos e Ações Estratégicas) e ex-presidente da Câmara, Zeina Latif (Desenvolvimento Econômico) e Laura Muller Machado (Desenvolvimento Social) que deixaram seus cargos após o governador Rodrigo Garcia declarar apoio a Jair Bolsonaro, Leitão permanece à frente da secretaria. “O governador foi claro ao dizer que seu apoio a Bolsonaro é individual; que os secretários têm autonomia para fazer sua opção”, disse Leitão.

Segundo o secretário, seu compromisso é com as entregas previstas e o cumprimento integral do plano de metas de sua pasta. “Penso que o fundamental agora é concluir plenamente o projeto e afirmar a relevância estratégica da política pública de cultura e economia criativa para o desenvolvimento sustentável de São Paulo e do Brasil”, completou.