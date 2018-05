Sergio Moro determina abertura de inquérito contra Beto Richa

O juiz federal Sergio Moro determinou que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para investigar se o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB-PR) favoreceu a Odebrecht na licitação da rodovia PR-323, na região noroeste do estado. Moro assumiu a investigação depois que o tucano deixou o governo do Paraná e perdeu o foro privilegiado.

Segundo informações do portal G1, que teve acesso ao despacho sigiloso, o juiz deu prazo de 30 dias para que a PF e o Ministério Público Federal (MPF) deem continuidade às investigações.

O caso envolvendo Richa voltou a repercutir nos últimos dias, após o vazamento de um áudio no qual o ex-chefe de gabinete do tucano, Deonílson Roldo, pede que a Contern Construções, empreiteira ligada ao grupo Bertin, participe da licitação ofertando um preço maior que o da Odebrecht para perder a disputa propositalmente. O blog Veja Paraná teve acesso à gravação feita por Pedro Rache, presidente da Contern.