Depois de 16 anos de seu governo no Amapá, o senador João Capiberibe (PSB) tenta voltar ao poder no estado que já foi comandado também por seu filho, Camilo Capiberibe. Seu herdeiro, porém, não teve sucesso ao tentar se reeleger em 2014: foi derrotado pelo atual governador Waldez Góes (PDT).

Neste ano, o desafio de Capiberibe pai é evitar que o adversário de seu filho no último pleito estadual conquiste o quarto mandato. O político do PDT foi governador, em sua primeira passagem, de 2003 a 2010. Depois, assumiu seu terceiro mandato após a vitória em 2014.

Aliado de Sarney no Amapá (o ex-presidente transferiu neste ano seu domicílio eleitoral para o Maranhão, após quase 28 anos), Góes chegou a ser preso pela PF em 2010 e passou dez dias na prisão por causa de uma operação que investigava desvios em verbas da educação. Ele nega participação no esquema e defendeu as apurações do caso e a punição dos culpados.

Neste seu último mandato, enfrentou as consequências da crise econômica no Amapá e chegou a parcelar os salários do servidores públicos estaduais, alegando queda nas receitas devido à recessão.

Corre por fora na disputa o senador Davi Alcolumbre (DEM), que conseguiu o apoio de onze partidos em sua chapa, a maior nas eleições do estado neste ano. A de Goés conta com nove siglas, enquanto a de Capiberibe tem duas.

Na pesquisa Ibope de 17 de agosto, Capiberibe lidera com 33% das intenções de voto. Goés aparece em segundo, com 26%, e Alcolumbre em terceiro, com 20%. Cirilo (PSL) e Gianfranco (PSTU) possuem, respectivamente, 4% e 2%. Nulos e brancos somam 12%. Outros 4% não souberam responder ou não opinaram.

Pesquisa Ibope, de 17 de agosto

João Capiberibe (PSB) – 33%

Waldez Góes (PDT) – 26%

Davi Alcolumbre (DEM) – 20%

Cirilo Fernandes (PSL) – 4%

Gianfranco Gusmão (PSTU) – 2%

Branco/nulo – 12%

Não sabe/não respondeu – 4%

Registro: AP-03839/2018. O Ibope ouviu 812 pessoas, entre 11 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.

Conheça os candidatos ao governo do Amapá:

João Capiberibe (PSB), senador

Vice: Marcos Roberto (PT)

Coligação: PT, PSB

Cirilo Fernandes (PSL), servidor público federal

Vice: Jozean Torres (PSL)

Coligação: PPS, PHS, PR, PSL

Davi Alcolumbre (DEM), senador

Vice: Silvana Vedovelli (PP)

Coligação: DEM, Rede, PSDB, PPL, PP, PSC, Avante, PSD, Podemos, Solidariedade, Patriota

Gianfranco Gusmão (PSTU), professor de ensino médio

Vice: Amiraldo Brito (PSTU)

Waldez Góes (PDT), governador

Vice: Jaime Nunes (Pros)

Coligação: PDT, Pros, PTB, MDB, DC, PRB, PRP, PCdoB, PMB