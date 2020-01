Secretário de Educação Superior do MEC pede demissão

O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Arnaldo Barbosa de Lima Junior, pediu demissão após nove meses no cargo na noite desta quinta-feira 30. Ele era um dos principais auxiliares do ministro Abraham Weintraub e um dos idealizadores do Future-se. Em carta enviada a colegas de ministério, divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, Lima Junior atribuiu a decisão a “motivos pessoais” e disse que abraçaria “um novo propósito profissional”.

Lima Junior deixa o cargo em meio a uma das piores crises da pasta, com problemas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e pressão para que Weintraub deixe o comando do MEC.

Além de auxiliar do ministro, Lima Júnior foi um dos principais idealizadores do Future-se, programa que prevê uma reestruturação do financiamento do ensino público, além da formulação de políticas como o ID Estudantil, Novo Revalida e o Diploma Digital.

Críticas

Nesta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao ministro da Educação. “Ele é um desastre, acho que atrapalha o futuro de milhões de crianças. A situação é grave”, disse o deputado na quinta-feira, em um evento em São Paulo. Weintraub ainda não respondeu publicamente aos comentários de Maia.