Secretária do PT critica fala de Jorge Viana contra financiamento público

Filiado ao PT, o ex-senador e atual presidente da Apex, Jorge Viana criticou a “modelagem de organização partidária no Brasil com financiamento público dos partidos”, em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA desta semana. “Virou um veneno. Isso talvez seja a base da doença que atinge inclusive o PT. É um cenário muito perigoso”, declarou Viana.

“Os partidos viraram indústrias eleitorais, têm donos, são gestores de bilhões de reais, e isso é muito ruim para a democracia. Não sei quanto tempo o Brasil aguenta. Isso pode gerar uma reação de intolerância da população, como aconteceu em 2013″, acrescentou o petista.

Neste sábado, 24, a secretária nacional de Planejamento e Finanças do Partido dos Trabalhadores, Gleide Andrade, foi ao X (ex-Twitter) se manifestar contra a declaração do presidente da Apex contra o financiamento público de partidos e campanhas eleitorais, classificada por ela como “totalmente equivocada”.

” O financiamento público é uma bandeira histórica do PT. A democracia brasileira não vai melhorar caminhando para trás. Convidamos o ex-senador a debater suas posições no partido, não apenas na imprensa antipetista”, escreveu.

Continua após a publicidade

Gleide disse ainda que acabar com o financiamento público é abrir as portas para a privatização da política, “privilegiando o poder econômico”.

“Distorções no funcionamento dos partidos devem ser enfrentadas com a evolução do nosso sistema político-partidário, com o voto em lista, bandeira histórica do PT. Lutamos muito, inclusive nas ruas, para conquistar este avanço, existente em mais de uma centena de países democráticos. Ao contrário do que disse o ex-senador à revista Veja, é o financiamento privado, especialmente por parte de grandes empresas, que expõe os partidos a desvios”, concluiu.