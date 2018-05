Saiba como é a cela onde Lula está preso

Reportagem de VEJA publicada nesta semana descreve a cela onde Lula está preso. A sala de 15 metros quadrados transformada em cadeia para abrigar o ex-presidente era usada antes como dormitório por agentes que estavam em missão em Curitiba. É um espaço espartano, sem luxos, mas com pequenos confortos exclusivos para o ex-presidente. A porta de madeira fica sempre destrancada. Para quem entra por ela, a primeira visão é a da cama, com travesseiro e lençol brancos e um cobertor azul. Ao lado, quatro cadeiras circundam uma mesa redonda com livros empilhados, folhas de anotações, caneta e alguns alimentos.

Fixada à parede, há uma TV de plasma que transmite apenas os canais abertos. Ao lado do aparelho, está um armário de madeira no qual o ex-presidente guarda suas roupas — o petista normalmente usa chinelos, bermuda e camiseta. Em frente a esse móvel, às vezes Lula deposita uma sacola com biscoitos e frutas. Atrás do armário, uma divisória separa o quarto-sala do banheiro, onde há um boxe com chuveiro elétrico, uma pia e um vaso sanitário.

