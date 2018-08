Nesta quinta-feira, a Rede Bandeirantes exibe, às 22h, o debate com os candidatos a governadores em oito estados. Assim como ocorreu com o encontro de presidenciáveis na semana passada, este será o primeiro evento desse tipo com os postulantes aos governos estaduais em uma emissora de televisão nas eleições deste ano.

Os candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte estarão frente a frente nesta quinta-feira. Os debates nos demais estados ocorrerão em outras datas.

Segundo a emissora, será possível acompanhar todos os debates pelo site da Band (www.band.com.br), nas respectivas páginas das emissoras locais e pelo canal de jornalismo da emissora no YouTube. Na última quinta-feira, 9, a transmissão ao vivo do debate dos presidenciáveis bateu recorde de audiência (visualizações instantâneas) da plataforma no Brasil.

Na televisão, os canais abertos e fechados da Bandeirantes exibirão os debates. As rádios Bandeirantes e Bandnews também transmitirão os debates (veja lista abaixo).

Transmissão pela televisão aberta

=> São Paulo

TV: canal 13

Rádio: as rádios Bandeirantes (90,9 FM) e Bandnews (96,9 FM) transmitirão o debate. Em Campinas, será possível acompanhar, ainda, pela Rádio Bandeirantes (1170 AM)

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B-QdLPkEU7s

=> Rio de Janeiro

TV: canal 7

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vTuTeISiOUw

=> Minas Gerais

TV: canal 7

Rádio: Bandnews (89,5), para Belo Horizonte;

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CUTjVyv7ijY

=> Bahia

TV: canal 7

Rádio: Bandnews (99,1), para Salvador;

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Xj9IiLup8mI

=> Rio Grande do Norte

TV: canal 3

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5V6g4aEc1Qo

=> Rio Grande do Sul

TV: canal 10

Rádio: Bandeirantes (94,9 FM) e Bandnews (99,3 FM), para Porto Alegre;

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JhUKSFyVayE

=> Paraná

TV: canal 2

Rádio: Bandnews (96,3 FM), para Curitiba

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=apBHDp_Ili4

=> Distrito Federal