Roberto Jefferson vira réu por tentativa de homicídio contra policiais

A Justiça Federal no Rio de Janeiro aceitou nesta sexta-feira, 9, a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-deputado Roberto Jefferson, que se torna réu por tentativa de homicídio contra policiais federais, resistência qualificada e outros crimes em 23 de outubro deste ano, quando resistiu à ordem de prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Preso em flagrante pelo ataque na Região Serrana do Rio, o ex-deputado confessou em depoimento que chegou a dar 60 disparos contra os policiais que tentavam entrar em sua casa, além de ter lançado três granadas.

A juíza federal substituta Abby Ilharco Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios, considerou que a denúncia, além de qualificar o acusado, classificar os delitos e apresentar rol de testemunhas, expõe de forma clara e objetiva os fatos que lhe são imputados, com todas as suas circunstâncias, de forma a permitir o exercício pleno da ampla defesa. A magistrada acrescenta que “indicativos suficientes de autoria emergem da situação de flagrância, narrada nos depoimentos dos policiais federais que efetivaram as diligências, além da manifestação do próprio acusado em sede inquisitorial”.

Os membros da PF foram à residência de Jefferson para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, em decorrência do desrespeito do político à sua prisão domiciliar, acusado de fazer parte de uma organização criminosa que atenta contra a democracia.

