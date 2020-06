Rio libera banho de mar, passeio nos calçadões e igrejas; veja o que muda

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos) anunciou, nesta segunda-feira, 1ª, a flexibilização das medidas de isolamento social a partir desta terça-feira, 2. Segundo ele, a reabertura será “lenta, gradual e com segurança” e terá seis fases.

Cada uma das etapas terá duração de prevista de 15 dias – isso se a curva de novas contaminações e óbitos pelo novo coronavírus se mantiver estável. Crivella afirmou, ainda, que o monitoramento desses estágios será diário.

No primeiro estágio de reabertura, será permitido a prática de atividades esportivas em centros de treinamento, nos calçadões, no mar (natação e surfe), celebração em igrejas (com protocolo de desinfecção), funcionamento de lojas de móveis e decorações e concessionárias de automóveis. Apesar da flexibilização, continuam proibidas as atividades na faixa da areia, como, por exemplo, aluguel das barracas de praia.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Na segunda fase, os shoppings poderão abrir das 12h às 20h, com restrições de movimentações. Também serão permitidas competições esportivas com portões fechados. Apenas na terceira fase é que será permitida a reabertura de todos os comércios, inclusive bares e restaurantes, ainda assim com restrição de circulação e de capacidade de público. Os pontos turísticos só começam a ter liberação na fase 4, mesmo assim com restrições.

Continua após a publicidade

Na entrevista em que anunciou a flexibilização da quarentena, Crivella ressaltou que a mudança nos protocolos sanitários na cidade ocorre porque não há filas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede municipal. A prefeitura disponibilizou, em seu site, a íntegra do plano de retomada (veja imagem abaixo).

A publicação ressalta, porém, que, com base no decreto 47.282, os shoppings permanecerão fechados e os estabelecimentos voltados para a alimentação só poderão operar através do sistema de delivery.