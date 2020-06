Eduardo e Flávio Bolsonaro replicam frase falsa atribuída a Churchill

O senadorFlávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilharam no domingo 31 uma frase atribuída erroneamente ao ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill para atacar as manifestações antifascistas que aconteceram na Avenida Paulista, no centro de São Paulo.

Winston Churchill, o Primeiro-ministro do Reino Unido durante a 2ª guerra mundial. Mais profético impossível! pic.twitter.com/lX3cdIWYQY — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 1, 2020

“Os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas.” (Winston Churchill) #Somos57MILHOES https://t.co/h38vQFwzan Continua após a publicidade — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 31, 2020

Não é a primeira vez que políticos de direita caem no erro. Em agosto de 2018, o governador do Texas, o republicano Greg Abbot, replicou em suas redes sociais a mesma frase publicada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o ministro foi avisado do engano e apagou o tuíte, o que os parlamentares brasileiros não fizeram ainda.

Na época, a informação foi desmentida à imprensa norte-americana (Washington Post, Associated Press e Austin American Statesman) por David Freeman, diretor de publicações da Internacional Churchill Society (ICC), que foi fundada em 1968 para preservar o legado do ex-premiê.

“A citação nunca foi documentada como tendo sido dita ou escrita por Churchill. Este é um exemplo do que chamamos de churchillian drift ou, mais especificamente, um aforismo à deriva”, disse Freeman. Segundo ele, é um típico caso de frase de origem desconhecida que é atribuída a uma figura com relevância histórica, como Churchill, Abraham Lincoln ou Albert Einstein.

Na verdade, Churchill se destacou por declarações que criticavam tanto o comunismo como o fascismo. Em uma delas, ele fez um paralelo entre os extremos de esquerda e direita como o Polo Norte e o Polo Sul. “Eles estão em lados opostos da terra, mas se você você acordar amanhã em um dos polos não saberá dizer onde está. Talvez, em um lugar, possa ter mais pinguins e no outro mais ursos, mas tudo em volta é só gelo, neve e rajadas de um vento cortante”.