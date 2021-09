Queiroga é diagnosticado com Covid-19 e permanecerá em quarentena nos EUA

O Ministério da Saúde informou na noite desta terça-feira, 21, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19 e permanecerá em quarentena em Nova York pelos próximos 14 dias. Ele já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a doença.

Queiroga é o segundo integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que está na cidade americana para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, que testa positivo para Covid-19. O chefe do Planalto volta ao Brasil na manhã desta quarta. O outro paciente faz parte da equipe cerimonial de Bolsonaro e não teve contato com as autoridades.

Nesta segunda-feira e terça, Queiroga circulou por Nova York com o grupo. Ele protagonizou um vídeo que foi para as redes sociais, no qual respondeu com um gesto obsceno a um protesto de brasileiros.