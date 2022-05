PT projeta aumento de sua bancada de deputados por São Paulo

Diretório mais importante do partido, o PT de São Paulo espera formar uma bancada de deputados federais pelo estado pelo menos 50% maior do que a consagrada nas urnas em 2018, que foi de oito integrantes. A meta para 2022 é eleger de 12 a 14 parlamentares, com a ajuda de dois padrinhos poderosos: o ex-presidente Lula e o ex-ministro Fernando Haddad, ambos campeões de intenções de voto, até aqui, entre os eleitores paulistas.

Em São Paulo, Lula tem 39% da preferência do eleitorado na corrida presidencial, enquanto Jair Bolsonaro (PL) marca 28%. Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) registram, respectivamente, 8% e 4%. Já na disputa pelo governo estadual, Fernando Haddad ampliou a vantagem e está com 30%. Em seguida, aparecem Márcio França (PSB), com 17%, Tarcísio de Freitas (PL), com 10%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 5%. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgados na última quinta-feira, 12.

Os petistas acreditam que Lula e Bolsonaro transferirão votos aos colegas de partido. A aposta faz sentido. Se dará certo, só com a abertura das urnas.