Bolsonaro para de crescer e só aparece à frente de Lula no Centro-Oeste

Depois de crescer oito pontos percentuais em três meses e reduzir de 22 para 14 pontos a desvantagem em relação a Lula (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) parou de crescer em maio, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

De acordo com o levantamento, o petista tem 46% das intenções de voto no primeiro, um ponto a mais do que em abril. Já Bolsonaro se manteve com 31%, interrompendo uma escalada que começou em fevereiro, quando tinha 23%, e ganhou impulso em março, quando atingiu 26%. Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) registraram, respectivamente, 9% e 4%. Nos dois principais cenários pesquisados, Lula supera numericamente a soma dos demais adversários (46% a 44%), o que, em tese, lhe dá chance de vencer no primeiro turno.

Para o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, os embates de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contribuíram para a interrupção do crescimento de sua campanha à reeleição. Nunes citou especificamente a influência do caso do perdão presidencial ao deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), condenado à prisão pelo STF. “A graça presidencial ao deputado Silveira engajou os setores radicais da campanha, mas afastou o eleitor moderado que vinha se aproximando do presidente.”

Em sua sexta candidatura à Presidência, Lula lidera em quatro das cinco regiões do país — só perde no Centro-Oeste, por 48% a 32%. Na estratégica região Sudeste, o petista tem vantagem folgada, de 43% a 29%. Na simulação de segundo turno, Lula tem 54%, e Bolsonaro 34%