Aliados em Sergipe desde as eleições que levaram ao poder o petista Marcelo Déda, em 2006, o PT e o MDB mantiveram-se coligados neste ano apesar do rompimento em âmbito nacional, causado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Déda foi reeleito em 2010, mas morreu em dezembro de 2013 em decorrência de um câncer. Jackson Barreto, seu vice, assumiu o cargo, foi reeleito em 2014 e, em 2016, posicionou-se contra o afastamento de Dilma, mesmo pertencendo ao MDB de Michel Temer. Suas críticas públicas ao presidente são recorrentes.

Neste ano, Barreto renunciou para concorrer ao Senado. Seu vice, Belivaldo Chagas (PSD), assumiu e agora tenta a reeleição, mantendo ao redor de sua candidatura o apoio do MDB e do PT numa tentativa do grupo que governa o estado há 12 anos de conquistar mais um mandato — o PT indicou Eliane Aquino para compor a chapa como vice.

A tarefa pode ser complicada. Em pesquisa do Ibope, Valadares Filho (PSB) e Eduardo Amorim (PSDB) aparecem na frente, com 23% e 17%, respectivamente. Chagas, em terceiro, tem 12%.

Todos contra Temer

A exemplo de Barreto, o tucano Eduardo Amorim, que é senador, também tem histórico de não concordar com determinadas decisões de seu partido.

Em junho do ano passado, seu voto foi decisivo para rejeitar a proposta de reforma trabalhista do governo Temer na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Em julho, quando a proposta foi em votação no plenário e acabou aprovada, ele foi o único de seu partido a votar contra o projeto que alterou a CLT em mais de cem pontos.

O líder das pesquisas Valadares Filho é outro com passado de oposição ao presidente. Como deputado federal, ele votou duas vezes a favor do chefe do Executivo ser investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) sob suspeita de corrupção. Temer conseguiu os votos para se livrar das investigações nas duas vezes.

Pesquisa Ibope, de 17 de agosto

Valadares Filho (PSB) – 23%

Eduardo Amorim (PSDB) – 17%

Belivaldo Chagas (PSD) – 12%

Dr. Emerson (Rede) – 5%

Mendonça Prado (DEM) – 3%

João Tarantella (PSL) – 1%

Márcio Souza (PSOL) – 1%

Milton Andrade (PMN) – 1%

Gilvani Santos (PSTU) – 0%

Nulo/branco – 28%

Não respondeu/não sabe – 9%

Registro: SE-02253/2018. Foram ouvidas 812 pessoas. A margem de erro é de 3%, e o nível de confiança, de 95%.

Conheça os candidatos ao governo de Sergipe:

Belivaldo Chagas (PSD), governador de Sergipe

Vice: Eliane Aquino (PT)

Coligação: PSD, PT, MDB, PP, PCdoB, PHS, DC

Dr. Emerson (Rede), médico, professor e radialista

Vice: Américo de Deus (Rede)

Eduardo Amorim (PSDB), senador

Vice: Ivan Leite (PSDB)

Coligação: PSDB, PRB, PSC, PR, PPS, Solidariedade, PTC

Gilvani Santos (PSTU), dirigente do sindicato dos petroleiros

Vice: Djenal Prado (PSTU)

João Tarantella (PSL), empresário

Vice: Hélio Rubens (PSL)

Márcio Souza (PSOL), policial militar

Vice: Simone Rocha (PSOL)

Mendonça Prado (DEM), ex-deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública

Vice: Jorge Husek (DEM)

Coligação: DEM, PRTB, PV

Milton Andrade (PMN), advogado e empresário

Vice: Rafaela Soares (PMN)

Valadares Filho (PSB), deputado federal

Vice: Silvia Fontes (PDT)

Coligação: PSB, PDT, PPL, PTB, Pros, PRP