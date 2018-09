PT aprova Haddad para substituir Lula como candidato à Presidência

A Executiva Nacional do PT aprovou na tarde desta terça-feira 11 o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) como o novo candidato do partido à Presidência da República. Haddad vai substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa.

Hoje era o último dia para a coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT, PCdoB e Pros) substituir seu candidato, depois do prazo de dez dias dado pelo TSE ao rejeitar o registro do ex-presidente.

Durante os últimos dias, o partido apresentou uma infinidade de recursos para tentar garantir o direito de Lula concorrer sub judice ou para, ao menos, estender o prazo, mas diante das negativas do Judiciário, a solução foi realizar a substituição, que será oficializada em um ato em Curitiba, na frente da Polícia Federal, onde Lula está preso desde abril.

Está prevista a leitura de uma carta do ex-presidente anunciando seu apoio ao nome de Haddad.