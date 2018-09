Na véspera da data-limite para que o PT substitua sua candidatura à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta à militância do partido demonstrando o seu apoio e aval ao — por enquanto — vice na chapa. “Minha voz é a voz de Fernando Haddad”, diz um trecho da mensagem.

A carta foi lida pelo ator Sérgio Mamberti durante um evento que reuniu intelectuais e políticos ligados ao partido na Pontifícia Universidade Católica (PUC) em São Paulo, na noite desta segunda. Haddad não estava presente. O petista está em Curitiba e se reuniu com Lula na Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso.

O ex-prefeito de São Paulo é o favorito para ocupar o lugar de Lula como postulante petista ao Planalto e deve ser oficializado nesta terça. O ex-presidente, condenado em segunda instância e preso, teve sua candidatura rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. O prazo para a troca do cabeça de chapa termina às 19 horas desta terça.

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, Haddad deu um salto de 4% para 9%. Atualmente, ele está em empate técnico com Ciro Gomes (PDT), que tem 13%, Marina Silva (Rede), 11%, e Geraldo Alckmin (PSDB), 10%.

‘O presidente escolheu’

Antes mesmo do anúncio oficial, petistas graúdos reunidos no Tuca, o histórico teatro da PUC, lançaram o nome do ex-prefeito como substituto de Lula. “Nós vamos com Lula até o final, mas o presidente escolheu um representante, que é Fernando Haddad e Manuela”, disse o ex-ministro Aloizio Mercadante em discurso para os apoiadores presentes à cerimônia.

No texto de sua carta, Lula ainda conclamou a militância a sair às ruas para fazer campanha para os candidatos do PT. “Minha alegria é saber que meu coração está presente no Tuca, batendo dentro do coração de cada um de vocês.”