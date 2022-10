‘PSDB de São Paulo deu resposta a Rodrigo Garcia’, diz Roberto Freire

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou nesta terça-feira, 25, que o diretório estadual do PSDB em São Paulo deu uma resposta ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao informar que a maioria dos integrantes apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República.

O Cidadania, que integra a federação com o PSDB, apoia o petista no segundo turno. “O PSDB de São Paulo deu a resposta a Rodrigo Garcia. Isso é um ótimo sinal para a federação. O partido está tomando a rédea novamente, com visão progressista e social-democrática”, disse Freire.

Após perder o primeiro turno em São Paulo, Garcia declarou “apoio incondicional” à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e ao ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo do estado. A decisão não agradou a boa parte dos tucanos. O partido liberou os filiados para apoiar quem quisessem no segundo turno, mas a maioria do diretório de São Paulo decidiu endossar a candidatura de Lula. Quadros históricos do PSDB, como FHC, José Serra, Aloysio Nunes e José Aníbal, estão com o petista.

Roberto Freire já havia criticado a decisão de Garcia em outras ocasiões. Logo após o anúncio de apoio a Bolsonaro, ele defendeu que o governador seja expulso do PSDB.

