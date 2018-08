–

Uma versão de um vídeo da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) que mostra o número 1533 escrito na bandeira do Brasil, referência às iniciais da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, foi produzida antes da publicação oficial da peça.

Essa primeira versão chegou a ser distribuída por integrantes da própria campanha do tucano. Após a repercussão negativa, o vídeo oficial sofreu uma nova edição, com ajustes de enquadramento que permitiram ocultar a inscrição.

Nota divulgada no site oficial do presidenciável tucano classificou o episódio de mentiroso e disse que o vídeo sofreu manipulação.

“Para atacar o videoclipe do jingle da campanha de Geraldo Alckmin, que já tem milhares de visualizações nas redes sociais, os mentirosos de plantão estão espalhando que a peça faria referência a facções criminosas como o PCC. Isso é fake! Para fazer o boato se espalhar, os detratores usaram uma versão não oficial do clipe, que vazou na internet, e a editaram para inserir imagens em alusão ao crime organizado”, diz a nota.

O vídeo original, sem as alterações, foi distribuído na terça-feira (28) de manhã. Nesta versão, a bandeira do Brasil com o número 1533 aparece em dois momentos em uma cena gravada com uma atriz em uma favela. O filme “oficial” com o jingle de Alckmin foi divulgado na página do candidato no mesmo dia, às 12h20 — a inscrição já havia sido ocultada com ajustes de enquadramento e de edição.