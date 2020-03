Presidente da CPMI das Fake News faz exame de coronavírus

Presidente da comissão parlamentar mista de inquérito que investiga fake news, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) se submeteu a exame neste sábado 14 para avaliar se pode ter contraído o novo coronavírus. O senador não apresenta qualquer sintoma da doença, mas está isolado em casa. O resultado do exame do parlamentar está previsto para domingo.

Neste sábado, o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) recebeu a confirmação de que ele não está infectado com a Covid-19. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em uma viagem aos Estados Unidos na última semana, fez o teste e recebeu diagnóstico de que está com o Covid-19. O secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, e a advogada pessoal do presidente Karina Kufa também viajaram com Bolsonaro para os Estados Unidos e voltaram infectados.

Outros integrantes da comitiva, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro testaram negativo para o novo coronavírus.