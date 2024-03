Presidente da Alerj assume União-RJ e mostra força com caciques políticos

No rol de personagens importantes do poder fluminense, o presidente da Assembleia do Rio, Rodrigo Bacellar, deu mostra de sua força política nesta quinta-feira, 14, em seu evento de filiação ao União Brasil. De saída do PL, o parlamentar chega à nova legenda já como presidente estadual. E no palanque da festa, conseguiu o feito de reunir toda a cúpula do novo partido, que vive turbulências em meio à troca do comando nacional, além dos principais nomes da política do estado, da direita à esquerda.

À frente da Alerj há pouco mais de um ano, Bacellar teve em cinco anos crescimento relâmpago: passou de deputado estadual eleito em 2019 para seu primeiro mandato a um dos responsáveis por dar as cartas no estado, além de braço direito do governador Cláudio Castro (PL), sobre quem exerce grande influência política. “Quer deixar qualquer um de nós bravo e criar briga, é falar mal do outro. Eu posso falar mal dele, ninguém mais. É uma verdadeira amizade porque um quer o bem do outro mais que o próprio bem”, disse Castro, ao discursar durante o evento.

A ascensão, nas palavras de Bacellar, é fruto da postura firme com que conduz a Casa Legislativa. “Olho pra trás e só vejo cacique nacional aqui nesse palco. Gente que só tem bagagem. Só posso acreditar que meu rápido crescimento foi por caráter e posicionamento”, pontua, ao destacar a presença em massa da classe política.

Mesmo depois de uma turbulenta troca de comando, que elegeu Antônio Rueda para o lugar de Luciano Bivar na presidência nacional do partido; e de duas casas da família Rueda serem incendiadas na última semana, o evento teve a presença do novo mandachuva, que destacou a importância do momento: “Hoje, esse partido reseta não só no Brasil, mas também no Rio de Janeiro”.

Além de Rueda, estiveram presentes o secretário-geral e vice-presidente nacional eleito, ACM Neto, além do líder do União na Câmara, Elmar Nascimento, candidato do partido à presidência da Câmara Federal. Ministros do governo Lula — Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Turismo), o governador Ronaldo Caiado e o senador Efraim Filho também estiveram presentes.

Disputa por apoio

Em busca de uma aliança com o União na disputa pelo comando da capital carioca, quatro dos pré-candidatos a prefeito também marcaram presença no evento. O atual mandatário, Eduardo Paes (PSD), além dos deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Marcelo Queiroz (PP) e Otoni de Paula (MDB). Pelo tamanho do partido e a influência de Bacellar, a legenda agora comandada por Antonio Rueda é vista hoje como o grande reforço de quem conseguir atraí-la. Dentre os nomes citados, nenhum definiu ainda formalmente quem será o vice de sua chapa no pleito municipal.